Inter, i soldi della Champions per esonerare Spalletti e prendere Conte

L’Inter deve entrare in Champions per centrare il premio monetario derivante dalla qualificazione: soldi reinvestiti nello staff di Conte

Dopo i risultati del sabato e della domenica di campionato, l’Inter è obbligata a vincere contro il Chievo per assicurarsi la prossima qualificazione alla Champions League. Obiettivo minimo richiesto a Luciano Spalletti, il quale saluterà i nerazzurri non appena il terzo posto sarà al sicuro.

L’Inter, infatti, aspetta l’aritmetica prima di annunciare Antonio Conte come prossimo allenatore. Operazione da circa 80 milioni di euro lordi per il club (tra ingaggio del tecnico e spese per lo staff), di cui 50 sarebbero garantiti dalla qualificazione Champions. È in questo particolare clima che Spalletti sta preparando una partita che l’Inter non può sbagliare in ottica Champions.