Inter, i 4 rebus di Spalletti fra 3 partite di fuoco

Tre partite di fuoco tra campionato e Psv. Spalletti è in linea con i programmi, ma dicembre è un mese decisivo

Momento decisivo per l’Inter di LucianoSpalletti. Il calendario non aiuta ma i prossimi 12 giorni saranno fondamentali per capire quale piega potrà prendere la stagione nerazzurra. Roma, Juventus e Psv. Il Psv arriva dopo le sfide a Roma e Juventus che orienteranno anche i prossimi mesi di campionato dell’Inter: 12 giorni tra inferno e paradiso con 4 rebus da risolvere. Il tecnico dovrà provare a rilanciare IvanPerisic: il croato sembra il lontano parente di quello ammirato nelle ultime due stagioni ma non esce mai dal campo. Probabilmente, il giocatore interista sta pagando ancora una condizione non eccellente a causa del post Mondiale ma non basta a giustificare il calo di rendimento.

Spalletti dovrà risolvere anche il rebus Radja Nainggolan: terzo stop forzato per il centrocampista belga, fiore all’occhiello della campagna acquisti estiva. A Roma Nainggolan non ci sarà, il suo recupero va pensato in ottica Juventus e Psv Eindhoven. Resta poi il nodo della condizione fisica generale, che si riacquista solo giocando, e anche sul pieno recupero (probabilmente sarebbe servito un maggiore riposo). In Europa ci sono due problemi: rosalimitata a centrocampo a causa del Fair Play Finanziario e il gioco (la squadra ha difficoltà a imporre le sue idee ed è quella che tenta meno dribbling di tutte). Quattro rebus e 12 giorni di fuoco: o si fa l’Inter oppure…il finale mettetelo voi!