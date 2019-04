Spalletti carica su Instagram: «Allenamento da professionisti veri» – FOTO

Luciano Spalletti è tornato a postare una foto su Instagram dopo mesi: con una velata frecciatina nella didascalia

Le ultime sette partite a disposizione dell’Inter sanciranno l’ingresso o meno dei nerazzurri in Champions League, obiettivo minimo richiesto dalla dirigenza cinese. Nel momento cruciale della stagione e con un importante vantaggio sulle dirette concorrenti da difendere, Luciano Spalletti si affida ad Instagram per compattare il gruppo e lanciare un segnale alla squadra: «Anche oggi allenamento da professionisti veri, sapendo che non sono le partite della prossima stagione a darci nuovamente un posto in Champions League. Bravi ragazzi e sempre Forza Inter!».