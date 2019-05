Inter, Spalletti: «Con l’Empoli ci giochiamo tutto. Voci su Conte? Distraggono»

Luciano Spalletti ha commentato in conferenza stampa la brutta sconfitta nella quale è incappata l’Inter contro il Napoli

Bruttissima sconfitta per l’Inter contro il Napoli. Un 4-1 che non lascia spazio ad appelli o rimostranza e che condanna i nerazzurri a vivere gli ultimi 90′ di passione del suo campionato. Luciano Spalletti è, ovviamente, affranto per quanto visto sul campo del San Paolo e non nasconde l’amarezza in conferenza stampa: «Sono dispiaciuto, come lo erano i giocatori nello spogliatoio. Potevamo fare di più, abbiamo iniziato bene ma non siamo stai bravi ad eludere la pressione del Napoli: abbiamo perso palloni di troppo e loro ci hanno fatto gol. Nel secondo tempo siamo riusciti a fare qualcosina di più e a far funzionare i due attaccanti, ma si sono allungate le distanze e il Napoli ha avuto un vantaggio».

Sull’Empoli e sulle voci che vedono Conte prossimo allenatore dell’Inter: «Empoli? E’ decisiva, non diventa. Lo è e per certi versi è simile a quella dell’anno scorso contro la Lazio, da dentro o fuori. Per gli ultimi risultati, anche delle altre, ce lo si poteva aspettare. Conte? Io so quello che deve essere il mio lavoro, è vent’anni che lo faccio ormai. Chiaro che poi probabilmente nel decorso della preparazione e dello svoglimento delle partite può darsi faccia perdere l’attenzione di qualche giocatore, qualcuno può non essere contento ma la squadra deve mantenere lucidità anche in questi momenti. Non penso sia dipeso da questo»