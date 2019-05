Inter, Spalletti ritrova de Vrij per il sogno Champions

Oggi tornerà in gruppo l’olandese, pronto a prendere il suo posto in difesa nella delicata sfida di San Siro contro l’Empoli

L’Inter ritrova de Vrij e Luciano Spalletti può sorridere dopo la pesantissima sconfitta rimediata al San Paolo contro il Napoli, che rischia di compromettere la rincorsa Champions. Domenica sera i nerazzurri potranno ricomporre il muro difensivo con l’olandese al fianco di Skriniar. Un problema in più per l’Empoli, che arriva a Milano con l’obiettivo di vincere e conquistare la salvezza. Con de Vrij l’Inter ritrova un giocatore fondamentale nel suo undici titolare: un’arma in più per il quarto posto.