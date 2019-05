Inter, Spalletti sceglie Lautaro Martinez e ha il dubbio Politano

Il tecnico nerazzurro sembra aver deciso: in attacco al San Paolo ci sarà il numero 10, decisivo all’andata con il gol vittoria

L’Inter avrà Lautaro Martinez in avanti nella sfida in casa del Napoli di Carlo Ancelotti. L’argentino era già stato decisivo nella gara di andata, giocata a San Siro il 26 dicembre scorso. Se sarà così, Icardi andrà in panchina, pronto a subentrare.

A completare il tridente è sfida tra Candreva e Keita, ma Spalletti sta seriamente pensando di puntare su Politano per questa gara decisiva in ottica Champions. In mediana Vecino è in vantaggio su Gagliardini.