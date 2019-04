Inter, Spalletti: «Spezia pacciame del calcio». Rivolta dei tifosi sui social

Dopo aver scatenato l’ira dei tifosi dell’Inter, Spalletti provoca la rivolta dei supporter dello Spezia, definita “spazzatura” dal tecnico

Doppio scivolone per Luciano Spalletti nel giro di pochi giorni. Dopo aver scatenato le ire di molti tifosi dell’Inter per le sue dichiarazioni sul caso Icardi, il tecnico rincara la dose. Stavolta, però, fa arrabbiare i sostenitori dello Spezia.

L’allenatore nerazzurro ha risposto in modo infelice a Marocchi, opinionista Sky:«Da quando è venuto li sembra essersi dimenticato di quando si stava nello spogliatoio. E’ come se fossi sul divano di casa mia, tu sei sempre stato nella Juventus, tu vincevi sempre. Io ho sempre perso, sempre roba di pacciame del calcio si parla. Dover vivere queste situazioni qui è come toccare il cielo con un dito».

“Pacciame” significa spazzatura, e il riferimento implicito è al suo passato con lo Spezia. I supporter del club ligure non hanno preso bene l’uscita di Spalletti, e si sono infuriati sui social dopo le sue dichiarazioni nel post partita di Genoa-Inter.