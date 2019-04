Spalletti torna sui propri passi e chiede scusa allo Spezia: le dichiarazioni del tecnico nerazzurro dopo la gaffe del “pacciame”

Luciano Spalletti si è scusato con lo Spezia per l’uscita infelice riguardante il suo ex club. Il tecnico lo aveva definito “pacciame”, ovvero immondizia, scatenando l’ira dei tifosi. Ecco la risposta dell’allenatore:«Parlare ieri sera di “pacciame del calcio” era solo un modo colorito per evidenziare la differenza tra il mio trascorso da calciatore e quello di chi ha vestito maglie di club importanti del nostro campionato e se vogliamo trovarci un riferimento ancora più preciso riguarda il livello di calcio che io potevo esprimere in quel contesto».

Spalletti ha continuato così, correggendo alcune delle dichiarazioni fatte dopo Genoa-Inter:«Figuratevi se io volevo ferire la parte più importante della mia vita calcistica e non. Come ho già detto e ripetuto, se sono diventato l’allenatore dell’Inter è grazie a tutte le persone che ho incontrato nel calcio di provinciache è la parte più genuina di questo sport… Ma se qualcuno si sente offeso non ho problemi a chiedere scusa». Il riferimento è alla moglie, originaria proprio di La Spezia, così come i suoi figli.