Inter, spunta il nome di Sensi: derby di mercato con il Milan

C’è un obiettivo nuovo per i nerazzurri: si tratta del centrocampista del Sassuolo che tanto piace ai cugini rossoneri

La trattativa tra emiliani e Milan si è un po’ complicata e allora l’Inter prova a mettersi in mezzo cercando di convincere il Sassuolo. Potrebbe essere anche una delle tante manovre di disturbo, anche solo per rispondere all’interessamento dei rossoneri per Barella del Cagliari.

Ma sta di fatto che anche Beppe Marotta sta pensando a Sensi, classe 1995, che in questa stagione ha totalizzato 28 presenze in campionato, segnando due gol. Il rischio, però, è quello di scatenare un’asta che renderebbe felice soltanto il Sassuolo.