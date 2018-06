Addio a Joao Cancelo, l’Inter vira su un parametro zero: spunta Romulo dall’Hellas Verona. L’ex Juventus arriverebbe da svincolato

Romulo è la novità di calciomercato che riguarda l’interesse dell’Inter per la possibilità di un colpo low cost di sicuro affidamento per la prossima stagione. La società nerazzurra del gruppo Suning ha centrato l’accesso alla qualificazione in Champions League e adesso l’obiettivo primario è intervenire in fase di calciomercato. La rosa di Luciano Spalletti andrà sensibilmente migliorata sia dal punto di vista dell’undici titolare sia nel trovare adeguati ricambi nel resto della rosa. Le tre competizioni a cui parteciperà l’Inter necessitano di una rosa lunga ed ecco spuntare con prepotenza il nome dell’ex Juventus.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano veronese L’Arena, molto vicino alle vicende in casa gialloblù, tra i club interessati a Romulo c’è anche l’Inter. Sampdoria e Lazio nelle scorse settimane hanno fatto un sondaggio ma l’ingaggio del centrocampista brasiliano non entusiasmano le due società. I nerazzurri, invece, potrebbero gestire lo stipendio di Romulo che si è svincolato dall’Hellas Verona in virtù della clausola che gli permetteva di farlo in caso di retrocessione in Serie B. Da parametro zero, dunque, l’Inter è in pole position per prenderlo, considerando anche l’impossibilità di arrivare a Joao Cancelo.