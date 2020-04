Inter, Stankovic: «Mancano due top player per colmare gap con la Juve»

Dejan Stankovic spiega cosa manca secondo il suo parere all’Inter di Antonio Conte per raggiungere il livello della Juventus

Interpellato da Sky Sport, Dejan Stankovic si è soffermando sul gap tra la rosa dell’Inter e quella della Juventus.

«Il gap è diminuito tantissimo, Conte e i giocatori stanno facendo un buon lavoro. Mancano due giocatori di grandissimo livello, senza nulla togliere a quelli attuali. Non so se questa pausa sarà un bene o male per chi lotta per lo scudetto. Per adesso è giusto non giocare, c’è soltanto il pensiero ed è quello di rimanere in casa. L’Inter può fare grandissime cose: manca qualcosina, ma sarà una squadra al top».