Inter Suning, resta la frattura. Tante le cose da chiarire, in caso di rottura totale può arrivare Max Allegri

Lo sfogo di Antonio Conte ha lasciato qualche crepa in casa Inter, come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport. Il presidente Zhang, dunque, è atteso per poter gestire il momento negativo tra tecnico e proprietà.

Ci sono tantissime cose da chiarire – si legge -, se la rottura rimarrà si prepara Max Allegri. L’obiettivo però resta quello di ricomporre la frattura e risolvere il tutto.