Inter, Suning tratta con Thohir per il 31%: l’indonesiano resiste

Trattativa tra Suning e Thohir per il 31% delle quote societarie dell’Inter nelle mani del magnate indonesiano

L’Inter è ancora nelle mani, per un buon 31%, di Erick Thohir. Il magnate indonesiano ha lasciato la scena a Zhang ma possiede ancora delle quote del pacchetto azionario interista ed è ancora, almeno sulla carta, il presidente interista. Suning vuole ‘liberarsi’ del Tycoon e ha avviato le trattative per acquistare anche il restante 31% ma non sarà semplice convincere Thohir perché l’indonesiano vuole una cifra importante per lasciare definitivamente il club nerazzurro. Le parti stanno trattando e l’obiettivo di Suning è quello di chiudere entro 20 giorni.

Suning, secondo Il Corriere dello Sport, vorrebbe chiudere l’operazione prima del 26 ottobre, data dell’assemblea dei soci. L’intesa totale tra le parti non è ancora stata trovata e, almeno per oggi, non sarà portata avanti perché i nerazzurri saranno di scena in Olanda, a Eindhoven, per la Champions League (si gioca contro il Psv). Thohir alla fine cederà il suo 31% e Suning diventerà padrone assoluto dell’Inter ma nei prossimi mesi una cordata di imprenditori italiani e nerazzurri potrebbe entrare in società acquistando il 10% delle quote per far battere ancora il cuore italiano all’interno del club nerazzurro. Presto ulteriori aggiornamenti sulla vicenda. Oggi spazio al campo.