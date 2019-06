Inter, ecco i talenti Primavera che possono fare il salto in prima squadra

Inter, la Primavera fucina di talenti: ecco quattro nomi che potrebbero essere il futuro dei nerazzurri

Il vivaio dell’Inter è da sempre fucina di talenti e sul tetto d’Italia come numero di scudetti vinti (9) insieme al Torino. Ieri ha avuto la ghiotta occasione di conquistare il primato indiscusso, ma l’Atalanta glielo ha negato. Tuttavia, i nerazzurri possono sorridere, anche quest’anno sono emersi alcuni futuribili nella rosa a disposizione di Madonna.

Il primo è Colidio (pagato 9 milioni) reduce da una stagione non esaltante, ma all’Inter sono convinti sia pronto per il salto. Poi Salcedo, attaccante del 2001, che verrà riscattato dal Genoa: un giovane che si guarda con interesse. Il terzo è Esposito, sedicenne punta centrale, pupillo del settore giovanile: per lui un altro anno con la Primavera. Infine il portiere Dekic, per cui si ripeterà la strategia adottata con Radu.