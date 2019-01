Inter, via Thohir dentro un socio da Hong Kong: come regalo ecco Modric

La prima pagina del Corriere dello Sport apre con la trattativa tra Thohir e un investitore da Hong Kong che porterà in estate Luka Modric

La trattativa tra Erick Thohir e il misterioso investitore da Hong Kong tiene banco sulla prima pagina del Corriere dello Sport. In particolare si fa riferimento alla possibilità per Suning di aumentare il capitale per poter aspirare a grandi colpi di mercato. Secondo il quotidiano laziale sarà Luka Modric il regalo del nuovo socio, che acquisterà il 30% delle quote del club, appartenenti appunto al tycoon indonesiano. Il croato, tanto chiacchierato in estate, potrebbe approdare con un anno di ritardo, grazie alle possibilità di investimento e alla rottura con il Real Madrid