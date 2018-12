L’Inter non centra più la porta. Icardi a zero contro la Juve

L’Inter di Spalletti analizza il ko con la Juve. Problemi in attacco per i nerazzurri. E Icardi con la Juve non ha mai tirato

Zero tiri contro la porta della Juventus per MauroIcardi! Il Maurito versione assist-man è piaciuto a LucianoSpalletti ma non piace ai tifosi che vorrebbero vedere il proprio centravanti esultare. Due grandi giocate del centravanti argentino dell’Inter hanno messo Gagliardini e Politano davanti alla porta: il centrocampista ex Atalanta ha colpito il palo, l’ex Sassuolo ha provato a piazzare il pallone ma Bonucci ha respinto la conclusione. Nelle ultime 6 sfide, nelle quali l’Inter ha evidenziato una flessione di risultati, i nerazzurri hanno inquadrato la porta poche volte.

Problemi in attacco dunque e non solo in difesa, con 8 gol subiti nelle ultime 4 trasferte tra campionato e Champions. Icardi e compagni hanno inquadrato la porta 2 volte contro il Tottenham, e una contro il Barcellona, l’Atalanta e la Juventus. Fino al ko di Bergamo con l’Atalanta, la formazione di Spalletti non era mai scesa sotto i 3 tiri nello specchio a partita. Chiellini e Bonucci hanno compiuto un lavoro straordinario contro i nerazzurri ma non essere riusciti mai a imbeccare Maurito è un limite da superare per la sfida di martedì prossimo contro il Psv.