Conte orientato ad affidarsi ad un turnover ragionato contro il Torino, in proiezione del match decisivo in Champions con il Real Madrid

Partita importante per l’Inter contro il Torino, con i nerazzurri che devono ritrovare la vittoria smarrita. Conte però pensa anche alla sfida decisiva di mercoledì in Champions League e potrebbe affidarsi al turnover oggi contro i granata per far rifiatare alcuni big.

Il tecnico leccese potrebbe lasciare fuori de Vrij per Ranocchia nelle retrovie, mentre Gagliardini è favorito per completare la mediana con Vidal e Barella: ancora un’esclusione per Eriksen. Sulle fasce ci saranno Hakimi e Young, mentre in attacco Sanchez sarebbe leggermente favorito su Lautaro Martinez come partner di Lukaku.

La probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Vidal, Barella, Young; Sanchez, Lukaku.