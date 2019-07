Inter, torna di moda Darmian e sullo sfondo resta Florenzi

Poco alla volta i nerazzurri stanno centrando i loro obiettivi di mercato, ma ora ripensano al terzino del Manchester United

L’Inter per Darmian aveva fatto diversi tentativi già in passato, senza fortuna. Adesso Beppe Marotta ci vuole riprovare: con i Red Devils è ancora in piedi la trattativa per Lukaku e nei diversi summit di mercato si può tornare a parlare del terzino, cresciuto nel vivaio del Milan.

L’alternativa a Darmian è di lusso. Antonio Conte sogna Florenzi della Roma. Il terzino giallorosso, dopo Daniele De Rossi e Francesco Totti, potrebbe essere costretto a lasciare la Capitale e accasarsi altrove. L’Inter monitora anche la sua situazione.