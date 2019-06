Inter, torna Icardi a Milano: atteso il colloquio con Conte

Vacanze finite e ora per l’attaccante argentino è arrivato il momento del rientro in Italia, che si aspetta una chiamata dal tecnico

L’Inter ha già ribadito la sua volontà: cedere Icardi per 70 milioni di euro. Al club nerazzurro non sono mai arrivate offerte concrete per il suo ex capitano, che sembra quindi non avere così tanto mercato. L’argentino dice di voler restare, si aspetta di parlare con Antonio Conte, ma spera di giocare il prossimo anno nella Juventus.

I bianconeri, però, per lui offrono soltanto uno tra Higuain, Douglas Costa o Cuadrado. Giocatori che non rientrano nei piani di Maurizio Sarri. Ma Beppe Marotta vuole soltanto Dybala. La telenovela continua.