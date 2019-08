Inter-Tottenham, Lucas Moura lancia la sfida: «Sarà dura, bel match»

Inter-Tottenham, Lucas Moura lancia la sfida: «Sarà dura, sarà una bella partita per prepararsi. Non vedo l’ora»

L’attaccante del Tottenham Lucas Moura ha parlato del match di ICC in programma domani tra il suo club e l’Inter di Antonio Conte. Ecco la sfida lanciata ai microfoni del sito degli Spurs:

«Abbiamo quest’ultimo test prima dell’inizio della stagione. Sarà dura, sarà una bella partita per prepararsi. Non vedo l’ora. Spero che potremo fare una bella gara nel nostro stadio e fare una buona prestazione per i tifosi».