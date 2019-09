Inter Udinese: Lukaku patisce l’aggressività dei difensori bianconeri

Lukaku è stato leggermente sottotono in Inter Udinese. Ha faticato a incidere quando servito spalle alla porta

Lukaku non ha disputato una prestazione positiva in Inter-Udinese. I bianconeri hanno disputato una gara piuttosto attenta dal punto di vista difensivo, Tudor ha accettato un 3 vs 3 dei suoi difensori contro le 3 punte nerazzurre.

Nelle verticalizzazioni da dietro, Lukaku non è stato molto efficace spalle alla porta. Le uscite e gli anticipi avversari (soprattutto di De Maio) lo hanno messo in difficoltà. Un esempio nella slide sopra. L’ottima tenuta della fase di non possesso è una buona notizia per Tudor.