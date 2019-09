Inter, ultime ore di mercato tra Vidal e il caso Icardi

Manca ancora poco, poi si chiuderà la sessione estiva: i nerazzurri sono al lavoro per le ultime operazioni in entrata e in uscita

L’Inter sogna un ultimo rinforzo da regalare ad Antonio Conte, che aspetta un centrocampista. Non tramonta l’ipotesi Vidal, ma sarà davvero difficile convincere il Barcellona a lasciarlo partire nell’ultimo giorno disponibile di mercato. In uscita secco no alla Fiorentina per Politano, che a sto punto può partire solo davanti a un’offerta irrinunciabile.

Infine, il caso Icardi. L’argentino rischia di restare con la causa appena fatta. Beppe Marotta è al lavoro per prolungargli il contratto di un anno e cederlo in prestito. Un’impresa.