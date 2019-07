Inter, Lazaro si presenta: «No tricks, just me» – VIDEO

Nuovamente alle sei di mattina (come è accaduto con gli annunci di Conte e Godin), l’Inter rilascia il video di presentazione di uno dei suoi nuovi acquisti: Valentino Lazaro. L’esterno austriaco, come si vede nel filmato, ha palleggiato sul tetto della nuova sede nerazzurra sfoderando alcuni numeri da circo.

Tuttavia a fine video Valentino Lazaro promette: «No tricks, just me», ossia, «Nessun trucco, solo io».

📽️ | VIDEO

A new kid is in town #WelcomeValentino #NotForEveryone pic.twitter.com/HeqCfgoExc

— Inter (@Inter) July 3, 2019