Inter, non solo Vanheusden ed Emmers: ecco tutti gli altri “sacrificabili”

L’Inter vuole fare ulteriori plusvalenze per avere maggior margine di manovra nelle prossime sessioni di mercato

L’Inter non è più obbligata dal Settlement Agreement a produrre 50 milioni di plusvalenze entro il 30 giugno ma la società nerazzurra preferisce accumulare un buon numero di plusvalenze per aver maggior margine di manovra nelle prossime sessioni di mercato. La cessione di Mauro Icardi, messa in cantiere, potrebbe essere posticipata e messa a bilancio dal 1 luglio in poi. Così, sono ancora i giovani talenti ad immolarsi sull’altare delle plusvalenze.

Oltre ai già citati Vanheusden e Emmers sono tanti gli elementi della rosa nerazzurra che potrebbero venire “sacrificati” sull’altare delle plusvalenze. Tra questi, Dimarco, Karamoh, Gravillon e, se necessario, Pinamonti. Il primo potrebbe finire al Cagliari nell’affare Barella. Karamoh piace tanto al Parma così come Pinamonti, mentre Gravillon è un obiettivo di Carnevali, ds del Sassuolo.