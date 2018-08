Il terzino croato Sime Vrsaljko si presenta ai nerazzurri: «Ho sempre desiderato venire qui, posso giocare su tutta la fascia»

Approdato nel mondo nerazzurro dopo una lunga trattativa, il vice campione del mondo Sime Vrsaljko ha parlato oggi dal Suning Training Center al mondo nerazzurro. Un ritorno in Serie A per il croato, dopo Genoa e Sassuolo prima dell’arrivo all’Atletico Madrid. «L’Inter è un grande club. Quando giocavo a Genova e Sassuolo si parlava sempre di Inter. Poi sono andato in Spagna ma volevo venire qui. Mi sento a casa. Vogliamo fare bene e vincere. Questa squadra ingloba tanti giocatori forti. Serve anche fortuna per arrivare in alto. Spalletti? Mi ha detto delle cose che serviranno nell’immediato, ma ci sarà tempo per approfondire».

Il terzino croato ha parlato poi della Champions e della sua posizione in campo: «Nell’Atletico ho imparato tanto. Possiamo fare bene in Europa ma ci sono tante squadre forti. Bisognerà prepararsi bene. Posizione? Ho giocato sia terzino che esterno in un centrocampo a cinque. Sceglierà il mister, io sono a disposizione».

Infine un commento sul chiacchieratissimo Luka Modric e sull’amicizia con gli altri croati: «Luka è un amico, non discutiamo di cose private. Non è giusto sia io a dire del suo futuro. Con Perisic e Brozovic ho parlato spesso, ma più o meno conoscevo già tutti i miei nuovi compagni. Non servirà tanto tempo per ambientarmi. Sembra sia arrivato già da due o tre mesi».