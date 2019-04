Inter vs… Inter: i nerazzurri ricorrono contro la Mls per il nome della franchigia di Miami

Querelle legale per l’Inter che è in causa contro una franchigia di Miami della Mls per il nome troppo simile ai nerazzurri

L’Inter sfida l’Inter. No, non è un pesce d’aprile, ma la realtà. È in corso infatti negli Stati Uniti una disputa legale tra l’Internazionale Milano e la Major League Soccer, l’organizzatore del massimo campionato di calcio statunitense, a causa dell‘Inter Miami, la franchigia di proprietà di David Beckham che farà il suo debutto in campionato nel 2020. L’Inter ha attivato una causa per la tutela del trademark e per l’uso del nome.

La Mls, tuttavia, ribatte che il nome Inter riferito alla società F.C. Internazionale è puramente descrittivo e il termine Inter è associato anche ad altre società di calcio. Per questo motivo, l’uso del termine Inter non implica il riferimento a una singola squadra e lo stesso nome Inter non rimanda direttamente a beni o servizi legati al calcio, specialmente negli Stati Uniti. Vediamo come finirà la questione al vaglio della Trademark Trial and Appeal Board, che dovrà determinare se una squadra di calcio può rivendicare diritti esclusivi sul termine Inter.