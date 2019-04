L’Inter vuole soffiare Zapata al Milan: il colombiano può arrivare a parametro zero

Il rinnovo di Zapata col Milan sembra complicato, l’Inter tenta di inserirsi per il trasferimento in nerazzurro a parametro zero

Cristian Zapata ha un accordo col Milan valido fino a giugno 2019, ma il rinnovo del contratto, al momento, è lontano. Leonardo è da tempo alla ricerca di un’intesa con Ivan Cordoba, l’agente del giocatore. Le parti sono tuttavia molto distanti. Vista la difficoltà della trattativa, l’Inter sta pensando di inserirsi per tentare di soffiare il difensore colombiano ai cugini del Milan.

L’operazione, da un punto di vista economico, sarebbe vantaggiosa per i nerazzurri. Data la prossima scadenza del contratto di Zapata, il centrale arriverebbe all’Inter a parametro zero. Per il colombiano, Marotta avrebbe già preparato un contratto biennale.