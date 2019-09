Inter, Zhang senior a Milano: cena con la dirigenza e Moratti

Zhang Jindong fa una sorpresa all’Inter e visita Appiano Gentile: poi cena con i dirigenti, ospiti cinesi e anche l’ex presidente Moratti

Zhang Jindong, numero uno dell’Inter, ha assistito alla seduta di rifinitura dei nerazzurri alla vigilia dell’esordio stagionale in Champions con lo Slavia Praga. Il plenipotenziario sarà in tribuna per assistere al match.

Come fa sapere la Gazzetta dello Sport, Zhang si è trattenuto a cena con la dirigenza dell’Inter, con la presenza di alcuni ospiti cinesi. Presente anche l’ex presidente Moratti a tavola.