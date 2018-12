Marino: «Lotta per Pogba di Inter e Juve? Occhio a Marotta»

Marino sula sfida di mercato tra Juve e Inter per Paul Pogba «Attenzione a Marotta. Potrebbe essere solo tattica»

L’ex dg dell’AtalantaPierpaolo Marino ha espresso la sua opinione sulla lotta di Juve e Inter per Paul Pogba. Marino lascia intendere che a pare suo si possa trattare di una tattica di Marotta, ecco le sue parole: «Il problema sono le schermaglie di mercato. I manager esperti come Marotta in un possibile duello con Juve e Napoli per la leadership nel mercato e per il campionato nei prossimi anni, tentano di disturbare le operazioni delle squadre concorrenti. Potrebbe essere semplicemente una tattica».

Marino specifica che un’azione iniziata solo come disturbo può anche portare ad una conclusione: «È possibile che un’azione iniziata come disturbo possa essere portarla a termine». E continua:« Il rapporto di forze è stato alterato, c’è una parificazione di mercato grazie all’arrivo di un bravo e competente manager all’Inter. Lui sa indebolire gli avversari o di contrastare le operazioni di mercato, per trarre vantaggio per la sua squadra» .