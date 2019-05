Zeman si rilancia: « Non ho finito, divertirò ancora. Cr7? Meglio Quagliarella»

Intervista a Zeman: «Il rimpianto? Venti anni senza poter tornare a Praga. Quagliarella ha fatto meglio di Cr7»

La carta d’identità segna 72 anni ma il Maestro Zeman si sente come uno di 40. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il mister boemo fa un bilancio di questo campionato: «È stata una brutta stagione, perché in 50 anni sono stato fermo poche volte. In più non è stato un anno di grande calcio in Italia. Tra le cose positive la Nazionale che sta cambiando mentalità».

Sulla lotta scudetto: «Sono otto anni che finisce prima di cominciare» e la stagione di Ronaldo: «Un po’ peggio di quella di Quagliarella. È un campione. Ma il salto di qualità della Juve non c’è stato. Senza Ronaldo aveva raggiunto due finali di Champions».