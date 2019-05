Nella partita di sabato contro la Spal, Filippo Inzaghi è stato avvistato alla Dacia Arena: futuro all’Udinese?

L’Udinese ha conquistato con la vittoria sulla Spal, l’aritmetica salvezza tanto sognata. Chiaro che ora i pensieri dei dirigenti friulani siano rivolti al futuro e in particolare al nome che siederà sulla panchina bianconera la prossima stagione.

La dirigenza sembra essersi decisa della bravura di Igor Tudor e una sua riconferma sembra più vicina giorno dopo giorno. Per quanto riguarda le possibili alternative c’è da segnalare la presenza sugli spalti della Dacia Arena di Filippo Inzaghi. L’ex tecnico del Bologna ha assisto a Udinese-Spal ma per ora tra le parti non c’è nulla di concreto.