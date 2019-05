Simone Inzaghi è uno dei possibili sostituti di Massimiliano Allegri alla Juve. Il suo ciclo alla Lazio può dirsi concluso

Simone Inzaghi è uno dei profili che la Juve valuta per il post Allegri. Come “testimoniano” le parole de tecnico biancoceleste dopo la finale di Coppa Italia: «Sul futuro… ciao, grazie». Parole che non lasciano scampo ai dubbi. Inzaghi reputa terminato dopo una Supercoppa Italia e una Coppa Italia il percorso alla Lazio ed è in attesa di sfide dal maggior coefficiente di difficoltà.

Per questo motivo potrebbe tornare comodo alla Juve, alla presa con il nodo relativo al futuro di Allegri. L’attuale tecnico biancoceleste rappresenterebbe di fatto una scomessa per tutto il mondo bianconero, ma Inzaghi ha saputo dimostrare di saper lavorare anche in ambienti che ti mettono continuamente sotto pressione.