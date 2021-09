Inzaghi a Inter Tv: «Sarà una partita bellissima da vivere. Ancelotti? Vincente nato»

L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato in vista della partita di Champions League contro il Real Madrid

CAMMINO IN CHAMPION – «Senz’altro il pareggio di Genova ci ha lasciato con un po’ di rammarico, ma abbiamo giocato 20′ con un uomo in meno e le prime partite si stanno decidendo sempre nei minuti finali. Dalla Champions ho imparato che bisogna sempre giocarsi ogni partita al massimo: con la Lazio abbiamo chiuso il girone da imbattuti, abbiamo fatto un bellissimo turno eliminatorio. Noi partiamo giocando contro la squadra più forte del girone, ma il passato è passato: abbiamo la possibilità di scrivere una bella pagina per il presente e lavorare al meglio per il futuro».

REAL MADRID – «Domani bisognerà fare le due fasi nel migliore dei modi perché il Real farà tanto palleggio. Dovremo essere bravi a fare un’ottima fase di non possesso. E quando avremo la palla noi dovremo tenerla il più possibile cercando di farli correre. Affrontarli subito secondo me cambia poco, sarà una partita bellissima da vivere: sono una squadra fortissima con un ottimo allenatore e una grande storia, ma cercheremo di farlo nel migliore dei modi».

ANCELOTTI – «Pippo mi parla al meglio di lui, è un grandissimo allenatore, un vincente nato. I tifosi? Sicuramente saranno un’arma in più: sarà la seconda partita in casa, cercheremo di fare una grande partita».