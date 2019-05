Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha parlato della posizione di Simone Inzaghi sulla panchina biancoceleste

All’uscita dal Consiglio Federale a Roma, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, è stato intervistato brevemente ai microfoni di Tuttomercatoweb.

Ecco le parole sul futuro dell’allenatore della Lazio, Simone Inzaghi: «I problemi della Lazio verranno affrontati in altre sedi, non si risolvono per strada».