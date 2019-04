Le parole di Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, alla vigilia della gara in casa del Milan. Ecco le sue dichiarazioni

Simone Inzaghi vuole una reazione dalla sua Lazio. Il club biancoceleste sfiderà domani sera a San Siro il Milan dopo aver raccolto un solo punto nelle ultime due sfide contro Spal e Sassuolo. Ecco le parole del tecnico in conferenza stampa: «Le ultime due partite siamo stati al di sotto delle nostre possibilità, nonostante questo con il Sassuolo avremmo meritato di vincere e con la Spal non si doveva perdere ma ora è inutile guardare quello che è successo, guardiamo la partita di San Siro con molta fiducia. La partita di domani sarà molto importante, una fetta importante del nostro cammino Champions. Dovremmo fare una grande partita voglio una squadra consapevole di essere forte».

Prosegue Simone Inzaghi: «Per quanto riguarda i convocati non ci saranno Radu che ha una caviglia non ancora a posto, Marusic ha avuto un’indolenzimento importante contro il Sassuolo speriamo di recuperarlo per mercoledì, Badelj è squalificato e Berisha è fermo per il problema al polpaccio. Mi aspetto più gol da Correa e Caicedo, Immobile segna meno delle passate stagioni ma tutti e tre ci aiutano tanto in fase di non possesso e quindi possono essere meno lucidi in fase conclusiva che credo che si possa migliorare».

