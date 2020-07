Inzaghi: «Obiettivo raggiunto ma mancano tre partite, dovremo disputarle al massimo»

Alla vigilia della sfida con l’Hellas Verona, Simone Inzaghi ha presentato la gara ai microfoni di Lazio Style Channel

Simone Inzaghi ha presentato ai canali ufficiali della Lazio la sfida col Verona in programma domani sera. L’occasione per confermare diversi problemi di formazione.

MATCH – «Ci attende una partita impegnativa, affrontiamo un avversario che ha fatto molto bene, occorrerà disputare un’ottima gara indipendentemente dalla classifica e dall’avversario».

CHAMPIONS – «Abbiamo raggiunto il nostro grande obiettivo ma mancano tre partite, dovremo disputarle nel migliore dei modi. Ci attende l’allenamento di oggi, vedremo come stanno i ragazzi, come hanno recuperato, chi sarà disponibile per la sfida di domani, ho qualche decisione da prendere ma lo faremo con calma».

GIOCATORI DA VALUTARE – «Dobbiamo sciogliere alcuni dubbi prima di stilare l’elenco dei convocati: Cataldi, Vavro, Acerbi e Marusic probabilmente non sono al massimo, valuteremo domani se utilizzarli o meno. Lazzari sarà squalificato mentre sappiamo che Lulic, Radu e Leiva quest’anno non ci potranno più dare una mano».