Il tecnico laziale Simone Inzaghi ha presentato il recupero di domani contro l’Udinese e si è scagliatro contro gli arbitri

La Lazio di Simone Inzaghi è alla ricerca disperata di punti: la squadra capitolina è reduce da un punto in tre partite. Ghiotta occasione sarà il recupero interno contro l’Udinese. Alla vigilia del match, Inzaghi ha così parlato in conferenza stampa: «I giochi sono aperti, ci si crede ancora. I ragazzi hanno capito la situazione, lo scorso anno abbiamo perso il quarto posto negli ultimi 15 minuti. Mancano ancora partite e punti, i ragazzi non mollano e domani dobbiamo disputare una grande partita».

Il tecnico laziale si è poi scagliatro contro gli arbitri e l’utilizzo del VAR: «Tantissima rabbia e delusione. Dopo il primo tempo di San Siro non meritavamo di perdere, assolutamente. Però dovevamo concretizzare il primo tempo: avevamo avuto tre ghiotte occasioni. C’è grandissima delusione, ma con la squadra sono stato chiaro: non dobbiamo mollare. Quello che è accaduto potrebbe anche deconcentrare o demotivare, ma ho la fortuna di avere un gruppo straordinario. Il mio sogno da allenatore sarebbe di poter recriminare solo su noi stessi. Lo scorso anno abbiamo recriminato tanto e quest’anno lo stiamo facendo di nuovo. Calvarese? E’ un arbitro importante in grande ascesa. Ma al di là di quello che succede fuori io ho l’obbligo di pensare alla mia squadra e all’Udinese. Noi dobbiamo continuare a crederci, già da domani contro l’Udinese abbiamo l’opportunità di muovere la classifica. Però bisognerà fare molta attenzione alla partita di domani»