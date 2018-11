Isco è in rotta con Solari e può lasciare il Real Madrid. La Juventus può tentare il blitz per il fuoriclasse spagnolo

La Juventus tenta il colpo Isco? Il centrocampista offensivo del RealMadrid è in rotta con SantiagoSolari, che lo ha spedito in tribuna nell’ultima sfida contro la Roma, in Champions League. Il calciatore è pronto ad andare via già nella finestra di gennaio. I bianconeri sono pronti a fiutare il colpo, con Paratici che è pronto ad avviare nuovamente i contatti con il presidente del Real, FlorentinoPerez. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna, anche la Juventus è sulle tracce di Isco.

I bianconeri dovranno vedersela anche con il ManchesterCity e con altri grandi club stranieri. Massimiliano Allegri stravede per il centrocampista offensivo spagnolo, è un suo pupillo. I tecnico ha chiesto l’acquisto del giocatore spagnolo già nelle passate stagioni, specialmente nella prima annata, quando il tecnico pensava di giocare con il 4-3-1-2. La duttilità tattica di Isco però permette ad Allegri di sbizzarrirsi e lo spagnolo sarebbe un colpo perfetto per i bianconeri. La Juve potrebbe fare un tentativo già a gennaio, anche dalla Spagna arrivano conferme. I bianconeri dovranno vedersela soprattutto con il Manchester City di Pep Guardiola.