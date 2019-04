La Juventus continua a seguire Isco. Il giocatore potrebbe lasciare il Real Madrid al termine della stagione: le ultimissime

Paul Pogba al Real Madrid e Isco alla Juventus? Il possibile passaggio del centrocampista francese dal Manchester United alla casa Blanca potrebbe portare alla cessione del centrocampista spagnolo, classe ’92. Il calciatore ex Malaga ha un ottimo rapporto con Zidane ma non intende vivere una stagione simile a quella che si sta per concludere. Isco potrebbe chiedere la cessione qualora Pogba dovesse arrivare a Madrid e la Juve, in quel caso, potrebbe essere libera di dare l’assalto al centrocampista spagnolo, grande pallino di Allegri.

Isco è stato il primo nome fatto dal tecnico toscano alla Juve, nel giorno del suo insediamento a Torino, ormai 5 anni fa. Prima l’affare era impossibile, ora, dopo l’avvento di Cristiano Ronaldo, le cose sembrano essere cambiate. La Juve ha un’altra forza e un altro appeal e il calciatore del Real non direbbe di no ai bianconeri. L’assalto al giocatore avverrebbe solo in caso di ok definitivo da parte di Massimiliano Allegri ma la risposta del tecnico appare scontata. Paul Pogba dunque potrebbe fare un altro assist alla ‘sua’ Juventus: il suo arrivo a Madrid chiuderebbe gli spazi a Isco e aprirebbe le porte al suo addio.