La Juventus continua la caccia a Isco. Il Real Madrid sta per ingaggiare Palacios dal River Plate: parte lo spagnolo?

Movimenti a centrocampo tra Spagna, Italia e Argentina. Il RealMadrid è vicino all’ingaggio del promettente Palacios, talento del River Plate fresco vincitore della Copa Libertadores e con l’arrivo del centrocampista argentino classe ’98, autore di un’ottima prova al Bernabeu in finale (prove di futuro?) potrebbe esserci ancora meno spazio per Isco. Il talento del Real Madrid è in rotta con l’allenatore Solari e vuole cambiare aria, magari già a gennaio. La Juve è sulle sue tracce ma attenzione anche al BayernMonaco.

L’addio ormai sicuro di gente come Ribery e Robben e quello sempre più probabile di James Rodriguez, impone grandi colpi alla dirigenza bavarese e lo spagnolo è uno dei nomi più appetibili in circolazione. La Juve però non molla ed è pronta a presentare un’offerta importante al Real Madrid, anche a gennaio. Isco è uno dei pupilli di Max Allegri: il trequartista spagnolo è stato richiesto dal tecnico bianconero sin dai primi giorni alla Juve. All’inizio però Isco non era avvicinabile, ora, dopo l’affare Cristiano Ronaldo, tutto (o quasi) è possibile. La Juve è pronta a sfidare il Bayern grazie all’assist del Real.