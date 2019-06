Iscrizione Palermo in Serie B a forte rischio, ecco che cos’è successo nella giornata di ieri: il nodo della fidejussione

Ruota intorno ad una fidejussione l’incubo del Palermo, la cui iscrizione in Serie B è quantomai in bilico. Quella fidejussione regolarmente presentata da 19 squadre su 20, ma non dai rosanero. Almeno secondo la Lega Serie B.

Il club siciliano, al contrario, sostiene che la documentazione sia stata regolarmente presentata entro le 23:59 della serata di ieri. Fidejussione compresa, che secondo la società potrebbe aver subito un ritardo per problemi tecnologici. Ma resta il giallo della copia cartacea, da consegnare obbligatoriamente a Milano: il Palermo avrebbe inviato Lorenzo Farris, segretario del settore giovanile, a condurre in porto l’operazione.