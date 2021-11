Italia, Belotti: «Avevamo la qualificazione in mano. Mancini ci ha detto...»

Andrea Belotti, attaccante dell’Italia, ha commentato il pareggio ottenuto contro l’Irlanda del Nord: le sue parole

Andrea Belotti, attaccante dell’Italia, ha commentato il pareggio ottenuto contro l’Irlanda del Nord. Le sue parole ai microfoni di Rai Sport.

MONDIALI – «C’è tanta amarezza perché sembrava che avessimo la qualificazione in mano e purtroppo il calcio, si sa, è un po’ così. Ci dispiace tantissimo».

ZERO GOL – «C’è da fare un po’ di mea culpa non solo in questa partita. È un momento così dove la palla non vuole entrare. Anche oggi abbiamo avuto un po’ di occasioni ma la palla non entrava. Qua era difficile fare gol ma noi abbiamo avuto qualche occasione ma non ci siamo riusciti».

PROBLEMA – «È una questione a livello fisico. Tanti infortuni, stiamo giocando da due anni di fila così tante partite. Quello a livello fisico conta. Questa squadra ha avuto tanti infortuni, tanti subentri. È segno che tutti dobbiamo recuperare energie perché a marzo c’è da prendersi la qualificazione».

MANCINI – «Il mister ci ha parlato ma le cose che ci diciamo nello spogliatoio rimangono lì».