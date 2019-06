Italia, Bonucci: «Ecco cosa è cambiato da un anno a questa parte»

Il difensore della Juve, Leonardo Bonucci, ha parlato nella conferenza stampa alla vigilia del match tra Italia e Bosnia

Ecco le sue parole: «Cosa è cambiato da un anno? Il nostro ct. È arrivato con una idea ben precisa, di riflesso è andata a spargersi nel calcio italiano. Tanti giovani sono riusciti a imporsi, dando il proprio contributo. I gol tra me e Chiellini? Con Giorgio c’è un rapporti di amicizia e di stima, l’uno per l’altro, in campo e fuori. Ci giocheremo questo traguardo fino a fine carriera di entrambi».