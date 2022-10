Italia Brasile femminile, le voci delle protagoniste azzurre – VIDEO

Le parole delle calciatrici e di Milena Bertolini dopo la sconfitta dell’Italia femminile con il Brasile – VIDEO

L’Italia femminile è uscita sconfitta dall’amichevole allo Stadio Ferraris contro il Brasile, in una amichevole di lusso in vista del mondiale. Di seguito le parole della CT Milena Bertolini e delle azzurre protagoniste.

BERTOLINI – «Le ragazze hanno fatto una grande partita contro un avversario di assoluto livello. Le più piccole hanno grandi potenzialità e oggi sono entrate in campo con grande entusiasmo, faccio i complimenti a tutta la squadra e al pubblico che è stato stupendo. È stata una bella serata per noi e per tutto il calcio femminile: c’era un’energia unica».

GIULIANI – «Focalizzate e ripartire dalle sensazioni positive ritrovate».