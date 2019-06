Italia, Costacurta: «Mai più con l’atteggiamento contro la Svezia»

Alessandro Costacurta ha parlato in occasione della presentazione dell’Europeo Under 21 a Bologna. Ecco le parole sull’Italia

Alessandro Costacurta è tornato a parlare dell’Italia e dell’esclusione ai Mondiali in occasione della presentazione dell’Europeo Under 21 a Bologna.

Ecco le sue parole:«Ci sta perdere, ma non in quel modo. Quando sono arrivato in federazione mi hanno chiesto di scegliere il nuovo CT. L’unica cosa che ho chiesto è stata di non vedere più vedere l’atteggiamento avuto contro la Svezia».