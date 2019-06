L’Italia domina in Grecia: nuovo record stabilito!

Barella, Insigne e Bonucci stendono la Grecia. Ad Atene non c’è mai partita e la Nazionale raggiunge già quota 9 punti nel girone

Finalmente Italia! La Nazionale di Roberto Mancini stende la Grecia e continua il suo viaggio, a punteggio pieno, da capolista nel girone. Battuta la Grecia, senza storia, nel giro di nove minuti nella prima frazione: decisivi Barella, Insigne e Bonucci.

Il ct azzurro non può far altro che sorridere per quanto visto ad Atene e per il record fatto dalla sua squadra: l’Italia aveva mai vinto sette gare di fila nelle Qualificazioni agli Europei. Chapeau!