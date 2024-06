Italia Donnarumma: «Qui per difendere il titolo, nessuno vorrà affrontarci»

Le parole di Gianluigi Donnarumma, capitano dell’Italia, in vista dell’inizio degli Europei: «La fascia una responsabilità in più»

Gianluigi Donnarumma ha parlato ai canali della UEFA in vista degli Europei, dove l’Italia è chiamata a difendere il titolo vinto nel 2021. Di seguito le sue parole.

DIFENDERE IL TITOLO – «Siamo qui per cercare di difendere il nostro titolo, vogliamo fare il massimo per cercare di arrivare ancora in finale. Stiamo cercando di replicare anche quel feeling all’interno del gruppo, siamo pronti per un altro grande evento e sono felice di poter rappresentare di nuovo l’Italia».

FASCIA DA CAPITANO – «E’ una responsabilità in più, anche se ci sono tanti altri compagni di squadra che potrebbero tranquillamente essere capitani a loro volta. Per me è una sensazione indescrivibile, cerchiamo di aiutare i ragazzi che sono più all’inizio del loro percorso. Puntiamo tanto sul gruppo come a Euro 2020, non temiamo di non poter ricreare quell’atmosfera perchè tutti i ragazzi sono fantastici».

ALBANIA – «Ha giovani interessanti e ormai è una grande squadra, adesso pensiamo a questa prima partita che va affrontata nel miglior modo possibile. Poi avremo la Spagna, che avrà grande esperienza internazionale e sarà difficile da affrontare. Sono però convinto che chiunque sarà contro di noi non sarà contento di affrontarci. Pronostici? Francia e Inghilterra sono molto forti, ma possiamo dire la nostra».