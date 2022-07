Italia femminile, Bergamaschi: «Risultato stretto, speriamo il gol porti fortuna»

Valentina Bergamaschi ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post partita del match Italia femminile e Islanda

LE PAROLE – «Momento buono per me? Non diciamolo troppo forte, speriamo che il gol porti fortuna per la qualificazione, un risultato che ci sta stretto. Contro il Belgio i tre punti».