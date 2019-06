Italia femminile, buona la prima: arrivano i complimenti di Mancini – FOTO

L’Italia femminile vince la prima partita ai Mondiali di Francia: anche Mancini si congratula del risultato – FOTO

Il ct della Nazionale Italiana, Roberto Mancini, si è voluto congratulare per l’ottimo risultato ottenuto dalle azzurre al Mondiale di Francia.

Nella giornata di oggi, le ragazze dell’Italia femminile, hanno infatti battuto in rimonta l’Australia per 2-1. Mancini ha così voluto affidarsi a Twitter per esprimere il suo pensiero.