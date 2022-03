Italia femminile, le convocate di Bertolini per le gare con Lituania e Svizzera. Le giocatrici a disposizione della ct

A poco più di un mese dalla finale dell’Algarve Cup, prima di proiettarsi sul percorso di avvicinamento a Euro 2022, la Nazionale Femminile è pronta a tornare in campo per le qualificazioni mondiali. Venerdì 8 aprile le Azzurre faranno il loro debutto allo stadio ‘Ennio Tardini’ di Parma per affrontare la Lituania, penultima nel girone e battuta 5-0 nel match d’andata, mentre martedì 12 aprile (ore 17.45, diretta su Rai 2) a Thun andrà in scena l’atteso scontro diretto con la Svizzera, che guida la classifica con tre punti di vantaggio sull’Italia.

Torna dopo un anno Sabatino e insieme a lei si rivedono anche Schroffenegger, Bartoli, Filangeri, Greggi e Bonfantini. A differenza di Piemonte, che ha recuperato dall’infortunio al ginocchio, non faranno parte del gruppo Guagni e Giacinti, mentre Serturini, positiva al Covid-19, raggiungerà le compagne al termine del periodo di isolamento sanitario.

L’elenco delle convocate

Portieri: Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina);

Difensori: Elisa Bartoli (Roma), Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Sara Gama (Juventus), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Angelica Soffia (Roma);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Aurora Galli (Everton), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Martina Rosucci (Juventus);

Attaccanti: Barbara Bonansea (Juventus), Tatiana Bonetti (Inter), Agnese Bonfantini (Juventus), Cristiana Girelli (Juventus), Benedetta Glionna (Roma), Martina Piemonte (Milan), Daniela Sabatino (Fiorentina), *Annamaria Serturini (Roma).